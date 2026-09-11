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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 К12 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 К12 белая

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Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 1
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 2
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 3
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 4
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 5
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 6
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 7
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 8
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 9
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 1
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 2
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 3
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 4
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 5
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 6
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 7
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 8
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 9
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595686
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
7

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 К12 белая

Удобная, стильная, эстетично выглядящая газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 отлично впишется в интерьер любой кухни, не займет много места и позволит вам с комфортом готовить как в большой по размеру посуде, так и в малых по диаметру кастрюлях и сковородах. Это прибор с двумя конфорками, выполненный из закаленного стекла, благодаря чему плита легко очищается и надолго сохранит свой презентабельный облик. Управление Gefest ПВГ 2002 К12 осуществляется за счет поворотного механизма, при этом электроподжиг встроен в поворотную ручку. Газ-контроль позволит вам регулировать степень нагрева.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2002 К12 белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Удобная, стильная, эстетично выглядящая газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2002 К12 отлично впишется в интерьер любой кухни, не займет много места и позволит вам с комфортом готовить как в большой по размеру посуде, так и в малых по диаметру кастрюлях и сковородах. Это прибор с двумя конфорками, выполненный из закаленного стекла, благодаря чему плита легко очищается и надолго сохранит свой презентабельный облик. Управление Gefest ПВГ 2002 К12 осуществляется за счет поворотного механизма, при этом электроподжиг встроен в поворотную ручку. Газ-контроль позволит вам регулировать степень нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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