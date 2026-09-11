Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная
Электрическая варочная поверхность Gefest СВН 3210 К21 – это стандартная поверхность, которая оборудована 4 чугунными конфорками. Монтаж этой модели – независимый. Ее мощность подключения равняется 5.5 кВт. Панель изготовлена из прочной эмалированной стали. Поверхность имеет достаточно удобное размещением целевой панели управления и отличается оригинальным дизайном. Коричневое цветовое исполнение дает возможность гармонично дополнить домашнюю кухню, независимо от особенностей ее интерьера. Gefest СВН 3210 К21 обладает практичным индикатором выключения/включения. Данная модель оснащена поворотными переключателями. Фактические параметры поверхности – глубина – 52 см, ширина – 59 см, а высота – 7.8 см. Мощность электроконфорок варьируется в пределах 1.0 – 2.0 кВт в зависимости от конфорки. Gefest СВН 3210 К21 – простая в эксплуатации, уходе, а также функциональная поверхность.
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