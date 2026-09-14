Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 - это продуманность в каждой детали. Для настройки мощности пламени каждая конфорка оснащена отдельным поворотным переключателем, в каждый из которых встроена система электроподжига. Теперь вам не придется поджигать пламя при помощи спичек или зажигалки: за вас это сделает само устройство при помощи электрической искры. Массивные решетки, изготовленные из чугуна, выдерживают приличную нагрузку и достаточно устойчивы для любой кухонной утвари. Вы сможете перемещать тяжелую посуду, не поднимая ее над рабочей поверхностью. Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 имеет классическую черную расцветку, благодаря которой она идеально впишется в кухню с любой обстановкой. Модель оснащена четырьмя конфорками, которые располагаются на панели из эмалированной стали. Система "Газ-контроль" подарит безопасность при использовании устройства: если пламя конфорки внезапно погаснет, подача газа автоматически прекратится. Габариты представленной модели - 59x9.4x52 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 13 980 руб.3495 руб. в СплитГазовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2