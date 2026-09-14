Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 7
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 8
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 9
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 10
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 11
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 12
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 13
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 14
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 15
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 16
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 7
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 8
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 9
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 10
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 11
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 12
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 13
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 14
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 15
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 16
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
560х486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2

Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 - это продуманность в каждой детали. Для настройки мощности пламени каждая конфорка оснащена отдельным поворотным переключателем, в каждый из которых встроена система электроподжига. Теперь вам не придется поджигать пламя при помощи спичек или зажигалки: за вас это сделает само устройство при помощи электрической искры. Массивные решетки, изготовленные из чугуна, выдерживают приличную нагрузку и достаточно устойчивы для любой кухонной утвари. Вы сможете перемещать тяжелую посуду, не поднимая ее над рабочей поверхностью. Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 имеет классическую черную расцветку, благодаря которой она идеально впишется в кухню с любой обстановкой. Модель оснащена четырьмя конфорками, которые располагаются на панели из эмалированной стали. Система "Газ-контроль" подарит безопасность при использовании устройства: если пламя конфорки внезапно погаснет, подача газа автоматически прекратится. Габариты представленной модели - 59x9.4x52 см.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Развернуть
Размер ниши для встраивания
560х486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590 x 94 x 520 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 - это продуманность в каждой детали. Для настройки мощности пламени каждая конфорка оснащена отдельным поворотным переключателем, в каждый из которых встроена система электроподжига. Теперь вам не придется поджигать пламя при помощи спичек или зажигалки: за вас это сделает само устройство при помощи электрической искры. Массивные решетки, изготовленные из чугуна, выдерживают приличную нагрузку и достаточно устойчивы для любой кухонной утвари. Вы сможете перемещать тяжелую посуду, не поднимая ее над рабочей поверхностью. Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К2 имеет классическую черную расцветку, благодаря которой она идеально впишется в кухню с любой обстановкой. Модель оснащена четырьмя конфорками, которые располагаются на панели из эмалированной стали. Система "Газ-контроль" подарит безопасность при использовании устройства: если пламя конфорки внезапно погаснет, подача газа автоматически прекратится. Габариты представленной модели - 59x9.4x52 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...