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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595835
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая

Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHE.64.6CW/G представлена в белом корпусе и содержит четыре газовые конфорки. Их разный размер позволяет с комфортом пользоваться посудой с различным диаметром дна. Панель содержит конфорки SABAF, особенность которых в необычной конструкции, позволяющей экономить на потреблении газа. MAUNFELD EGHE.64.6CW/G изготовлена из металла, а ее поверхность покрыта эмалированной сталью, что обусловливает долговечность и легкость в уходе. Защитой для панели и конфорок служат чугунные решетки. Их конструкция и расположение друг к другу вплотную обеспечивает более легкое скольжение посуды, ведь решетки образуют единую зону. Это позволяет перемещать кастрюли с одной на другую конфорку. Для управления работой конфорок используются поворотные ручки. В каждую из них встроен электроподжиг, поэтому для розжига конфорки достаточно повернуть ручку. Особенность этой модели в реализованной системе газ-контроля. Специфика этой системе состоит в том, что при затухании пламени подача на конфорку газа прекращается.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.64.6CW/G белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHE.64.6CW/G представлена в белом корпусе и содержит четыре газовые конфорки. Их разный размер позволяет с комфортом пользоваться посудой с различным диаметром дна. Панель содержит конфорки SABAF, особенность которых в необычной конструкции, позволяющей экономить на потреблении газа. MAUNFELD EGHE.64.6CW/G изготовлена из металла, а ее поверхность покрыта эмалированной сталью, что обусловливает долговечность и легкость в уходе. Защитой для панели и конфорок служат чугунные решетки. Их конструкция и расположение друг к другу вплотную обеспечивает более легкое скольжение посуды, ведь решетки образуют единую зону. Это позволяет перемещать кастрюли с одной на другую конфорку. Для управления работой конфорок используются поворотные ручки. В каждую из них встроен электроподжиг, поэтому для розжига конфорки достаточно повернуть ручку. Особенность этой модели в реализованной системе газ-контроля. Специфика этой системе состоит в том, что при затухании пламени подача на конфорку газа прекращается.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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