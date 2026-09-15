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Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B

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Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 1
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 2
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 3
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 4
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 5
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 6
Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электическая варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 1
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 2
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 3
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 4
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 5
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 6
  • Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691871
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х58х12
Вес, кг.
8.3

Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B

Korting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Просто проведите пальцем по шкале сенсорного дисплея, чтобы выбрать нужную температуру или сразу нажмите на нужный вам режим. Вы можете полностью контролировать процесс приготовления всего одним нажатием на сенсор, теперь управление варочной панелью стало легким и понятным. HiLight. Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Трехконтурная зона расширения. Такая зона нагрева облегчает выбор посуды для приготовления, благодаря выбору из трех разных диаметров зон нагрева, вы можете использовать для приготовления большую сковороду, средний сотейник или маленькую кастрюлю, а верно подобранная зона нагрева дополнительно поможет экономить электроэнергию и защитит ручки вашей посуды от излишнего нагрева. Выбрать диаметр зоны вы можете одним нажатием на сенсор панели управления. Наличие разных зон расширения делает эксплуатацию варочной поверхности более удобной и позволяет использовать посуду разного диаметра. Овальная зона расширения. Овальной зоны расширения открывает дополнительные удобства в приготовлении на варочной панели и делает зону нагрева универсальной: в обычном режиме она подходит для кухонной посуды с маленьким или средним дном, а при активации овальной зоны расширения можно использовать посуду нестандартной формы например: гусятницу, сковороду для гриля, блинницу и большую нестандартную посуду, так же позволит приготовить рыбу целиком. Таймер. Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение. Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла. Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей». Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Korting HK 62550 B




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Электическая варочная панель
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Korting предлагает сенсорное управление варочных поверхностей нового поколения. Просто проведите пальцем по шкале сенсорного дисплея, чтобы выбрать нужную температуру или сразу нажмите на нужный вам режим. Вы можете полностью контролировать процесс приготовления всего одним нажатием на сенсор, теперь управление варочной панелью стало легким и понятным. HiLight. Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Трехконтурная зона расширения. Такая зона нагрева облегчает выбор посуды для приготовления, благодаря выбору из трех разных диаметров зон нагрева, вы можете использовать для приготовления большую сковороду, средний сотейник или маленькую кастрюлю, а верно подобранная зона нагрева дополнительно поможет экономить электроэнергию и защитит ручки вашей посуды от излишнего нагрева. Выбрать диаметр зоны вы можете одним нажатием на сенсор панели управления. Наличие разных зон расширения делает эксплуатацию варочной поверхности более удобной и позволяет использовать посуду разного диаметра. Овальная зона расширения. Овальной зоны расширения открывает дополнительные удобства в приготовлении на варочной панели и делает зону нагрева универсальной: в обычном режиме она подходит для кухонной посуды с маленьким или средним дном, а при активации овальной зоны расширения можно использовать посуду нестандартной формы например: гусятницу, сковороду для гриля, блинницу и большую нестандартную посуду, так же позволит приготовить рыбу целиком. Таймер. Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение. Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла. Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей». Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.


Теги товара: сенсорные
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