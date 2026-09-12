Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKF375FP2E черная
Варочная панель Bosch PKF375FP2E в черном цвете оснащена функцией автоматического отключения и блокировкой панели управления, что гарантирует дополнительную безопасность. Таймер с отключением для каждой конфорки позволит настроить время приготовления и заниматься другими делами. Зона расширения поможет готовить блюда в посуде с широким дном. Ключевые преимущества: Автоматическое отключение Таймер с отключением Режим PowerBoost Вид электрическая Hi-Light Количество конфорок 2 Серия Serie | 6 Высота, см 3.8 Ширина, см 30.6 Глубина, см 52.7 Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см 27 х 49-50 ДИЗАЙН Цвет черный Материал поверхности стеклокерамика Особенности дизайна скошенный край рамка из нержавеющей стали Формат Domino Есть УПРАВЛЕНИЕ Элементы управления сенсорные Система управления DirectSelect Таймер с функцией отключения для каждой конфорки РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ Функция ReStart Есть Функция PowerBoost Есть МОЩНОСТЬ КОНФОРОК Передняя центральная, кВт 1-2.3 Задняя центральная, кВт 1.2 ДИАМЕТР КОНФОРОК Передняя центральная, мм 120-180 Задняя центральная, мм 145 БЕЗОПАСНОСТЬ Главный выключатель Есть Защитное отключение Есть Блокировка от детей Есть Индикатор остаточного тепла есть ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Минимальная толщина столешницы, мм 16 Мощность подключения, Вт 3500 Длина сетевого кабеля, м 1 Напряжение, В 220-240 Частота, Гц 50-60
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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