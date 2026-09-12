Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х60х13
Вес, кг.
13.6
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E
Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E — это современное и функциональное решение для вашей кухни. Произведенная в Евросоюзе, эта модель обладает высоким качеством и надежностью. Панель имеет четыре конфорки, которые обеспечивают максимальное удобство при приготовлении пищи.
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Индукционная варочная панель Bosch PIF651HC1E — это современное и функциональное решение для вашей кухни. Произведенная в Евросоюзе, эта модель обладает высоким качеством и надежностью. Панель имеет четыре конфорки, которые обеспечивают максимальное удобство при приготовлении пищи.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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