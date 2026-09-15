Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
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Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610813
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
бытовая электросеть
Размер ниши для встраивания
30x560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590х520х58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х61х12
Вес, кг.
12.8
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB Smart 00000013622 предназначена для дома. Нагревается за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, что обеспечивает быстрый нагрев. Быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и обеспечивает легкий уход. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
бытовая электросеть
Размер ниши для встраивания
30x560x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590х520х58 мм
Страна производитель
Китай
Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB Smart 00000013622 предназначена для дома. Нагревается за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, что обеспечивает быстрый нагрев. Быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и обеспечивает легкий уход. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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