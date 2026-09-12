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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 11
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 11
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688915
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.8х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х13
Вес, кг.
13

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628

Встраиваемая независимая индукционная панель Kuppersberg ICI 628 представлена в дизайне Hi-Tech. Это многофункциональное устройство, оснащенное автоматическими программами, режимом быстрого нагрева и поддержания температуры. Настроить время приготовления можно при помощи встроенного таймера. По завершении указанного времени активируется звуковой сигнал. Поверхность изготовлена из стеклокерамики, что придает ей презентабельный внешний вид и повышенную износостойкость к сколам и царапинам.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 628




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.8х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая независимая индукционная панель Kuppersberg ICI 628 представлена в дизайне Hi-Tech. Это многофункциональное устройство, оснащенное автоматическими программами, режимом быстрого нагрева и поддержания температуры. Настроить время приготовления можно при помощи встроенного таймера. По завершении указанного времени активируется звуковой сигнал. Поверхность изготовлена из стеклокерамики, что придает ей презентабельный внешний вид и повышенную износостойкость к сколам и царапинам.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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