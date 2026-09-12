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Газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692005
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
78х60х15
Вес, кг.
16

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC

Регулировка интенсивности пламени стала особо удобной благодаря технологии Flame Control! Регулятор поверхности оснащён девятью положениями интенсивности пламени, благодаря чему Вы всегда можете установить необходимый нагрев с высокой точностью. Газ-контроль. Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Уникальная конструкция WOK. Новая зона WOK имеет три контура нагрева, которые помогают распределять тепло по всему дну посуды, обеспечивая более равномерный прогрев всего дна. Новая конструкция позволяет снизить потребление газа без изменения эффективности. Расположение WOK-зоны. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Металлические поворотные регуляторы. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Безопасное управление. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Крепление держателей. Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели, в процессе использования держатели не двигаются в разные стороны, что позволяет безопаснее готовить, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 7987 CTN FLC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Регулировка интенсивности пламени стала особо удобной благодаря технологии Flame Control! Регулятор поверхности оснащён девятью положениями интенсивности пламени, благодаря чему Вы всегда можете установить необходимый нагрев с высокой точностью. Газ-контроль. Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Уникальная конструкция WOK. Новая зона WOK имеет три контура нагрева, которые помогают распределять тепло по всему дну посуды, обеспечивая более равномерный прогрев всего дна. Новая конструкция позволяет снизить потребление газа без изменения эффективности. Расположение WOK-зоны. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Металлические поворотные регуляторы. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Безопасное управление. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи. Крепление держателей. Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели, в процессе использования держатели не двигаются в разные стороны, что позволяет безопаснее готовить, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.
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