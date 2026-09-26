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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610821
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Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 612
Индукционная панель на четыре конфорки — один из наиболее классических вариантов для современной кухни. В данной модели использована черная стеклокерамика, которая обеспечивает ее прочность, а также визуально подходит практически под любой интерьер. Для обозначения конфорок и кнопок управления производитель выбрал четкую белую графику, которая заметна и понятна каждому.
Варочная поверхность оснащена несколькими дополнительными функциями, которые облегчают приготовление и дарят вам возможности сохранить блюда свежими и теплыми дольше обычного. Кроме того, вы можете объединить пару конфорок в одну большую зону, на которую без проблем встанет утятница или другая нестандартная посуда. Для ускорения варки или кипячения можно использовать функцию Booster, которая повысит мощность нагрева до максимума на короткое время.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Индукционная панель на четыре конфорки — один из наиболее классических вариантов для современной кухни. В данной модели использована черная стеклокерамика, которая обеспечивает ее прочность, а также визуально подходит практически под любой интерьер. Для обозначения конфорок и кнопок управления производитель выбрал четкую белую графику, которая заметна и понятна каждому.
Варочная поверхность оснащена несколькими дополнительными функциями, которые облегчают приготовление и дарят вам возможности сохранить блюда свежими и теплыми дольше обычного. Кроме того, вы можете объединить пару конфорок в одну большую зону, на которую без проблем встанет утятница или другая нестандартная посуда. Для ускорения варки или кипячения можно использовать функцию Booster, которая повысит мощность нагрева до максимума на короткое время.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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