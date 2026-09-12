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Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см

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Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 3
Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 4
Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 5
Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6750
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 5
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691944
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6750
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
3х44х49
Размеры в упаковке, см
59х53х16
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см

Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это современное и функциональное устройство, предназначенное для приготовления пищи на газу. Панель выполнена в стильном дизайне с черным стеклом, что делает её идеальным дополнением к любой кухне. Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это идеальное сочетание стиля, комфорта и технологий. Она станет надежным помощником на вашей кухне, делая процесс приготовления пищи еще более приятным и удобным. Стильный дизайн и удобство использования Варочная панель KORTING HGG 4955 CTN выполнена из черного стекла, что придает ей современный и элегантный вид. Она легко встраивается в любую кухонную мебель и organically вписывается в интерьер. Гладкая поверхность стекла облегчает уход и очистку, что делает использование панели максимально комфортным. Три конфорки и WOK Панель оснащена тремя конфорками, включая специальную конфорку WOK. Это позволяет готовить разнообразные блюда, включая азиатскую кухню, с максимальным удобством. Конфорки имеют различные размеры и мощность, что позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления любого блюда. Безопасность и контроль Функция газ-контроля обеспечивает безопасность использования панели. Она автоматически отключает подачу газа в случае затухания пламени, что предотвращает утечки газа. Электроподжиг позволяет легко и быстро зажигать конфорки без необходимости использования спичек или зажигалок. Универсальность и готовность к использованию В комплект с варочной панелью входят адаптер для кофейника, адаптер под сжиженный газ и жиклеры под сжиженный газ. Это делает панель универсальной и готовой к использованию в различных условиях, будь то природный газ или сжиженный газ. Адаптер для кофейника позволяет использовать панель для приготовления кофе, что расширяет её функциональные возможности. Компактность и функциональность Ширина панели всего 45 см, что делает её идеальным выбором для небольших кухонь или ограниченного пространства. Несмотря на компактные размеры, панель обладает высокой функциональностью и позволяет готовить разнообразные блюда с максимальным удобством.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 4955 CTN, 45 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6750
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
3х44х49
Описание
Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это современное и функциональное устройство, предназначенное для приготовления пищи на газу. Панель выполнена в стильном дизайне с черным стеклом, что делает её идеальным дополнением к любой кухне. Встраиваемая варочная панель KORTING HGG 4955 CTN — это идеальное сочетание стиля, комфорта и технологий. Она станет надежным помощником на вашей кухне, делая процесс приготовления пищи еще более приятным и удобным. Стильный дизайн и удобство использования Варочная панель KORTING HGG 4955 CTN выполнена из черного стекла, что придает ей современный и элегантный вид. Она легко встраивается в любую кухонную мебель и organically вписывается в интерьер. Гладкая поверхность стекла облегчает уход и очистку, что делает использование панели максимально комфортным. Три конфорки и WOK Панель оснащена тремя конфорками, включая специальную конфорку WOK. Это позволяет готовить разнообразные блюда, включая азиатскую кухню, с максимальным удобством. Конфорки имеют различные размеры и мощность, что позволяет выбрать оптимальный режим для приготовления любого блюда. Безопасность и контроль Функция газ-контроля обеспечивает безопасность использования панели. Она автоматически отключает подачу газа в случае затухания пламени, что предотвращает утечки газа. Электроподжиг позволяет легко и быстро зажигать конфорки без необходимости использования спичек или зажигалок. Универсальность и готовность к использованию В комплект с варочной панелью входят адаптер для кофейника, адаптер под сжиженный газ и жиклеры под сжиженный газ. Это делает панель универсальной и готовой к использованию в различных условиях, будь то природный газ или сжиженный газ. Адаптер для кофейника позволяет использовать панель для приготовления кофе, что расширяет её функциональные возможности. Компактность и функциональность Ширина панели всего 45 см, что делает её идеальным выбором для небольших кухонь или ограниченного пространства. Несмотря на компактные размеры, панель обладает высокой функциональностью и позволяет готовить разнообразные блюда с максимальным удобством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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