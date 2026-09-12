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Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB

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Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 1
Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 2
Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 3
Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал корпуса
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
7550
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691913
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
7550
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56.5x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
58x4.4x51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х58х17
Вес, кг.
10

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели, в процессе использования держатели не двигаются в разные стороны, что позволяет безопаснее готовить, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 645 CRB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Материал корпуса
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
слоновая кость
Мощность
7550
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56.5x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
58x4.4x51 см
Страна производитель
Китай
Описание
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Новое крепление позволяет надежнее фиксировать чугунные держатели, в процессе использования держатели не двигаются в разные стороны, что позволяет безопаснее готовить, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.


Теги товара: газовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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