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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688933
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60х6.5х52.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х59х10
Вес, кг.
10

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 645 F

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction, Bridge. Модель Куперсберг ICS 645 F входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
50x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60х6.5х52.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction, Bridge. Модель Куперсберг ICS 645 F входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
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