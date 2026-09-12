Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678078
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Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA2E черная
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E оснащена 4 конфорками различного размера и мощности, которые позволят вам как разогреть, так и приготовить впечатляющие кулинарные изыски – просто подберите подходящую интенсивность нагрева, используя сенсорную панель управления. Индикаторы остаточного тепла обеспечат понижение затрат на энергоснабжение, ведь вам не придется включать устройство, чтобы довести те или иные блюда до необходимой степени готовности. Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E выполнена на основе стеклокерамики – материала, который весьма устойчив к постоянному воздействию высоких температур. Кроме того, вы по достоинству оцените его легкую и беспрепятственную очистку от любых загрязнений. Касание по соответствующей кнопке мгновенно заблокирует доступ к возможному функционалу кухонной ассистентки.
Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E оснащена 4 конфорками различного размера и мощности, которые позволят вам как разогреть, так и приготовить впечатляющие кулинарные изыски – просто подберите подходящую интенсивность нагрева, используя сенсорную панель управления. Индикаторы остаточного тепла обеспечат понижение затрат на энергоснабжение, ведь вам не придется включать устройство, чтобы довести те или иные блюда до необходимой степени готовности. Электрическая варочная поверхность Bosch PKE611BA2E выполнена на основе стеклокерамики – материала, который весьма устойчив к постоянному воздействию высоких температур. Кроме того, вы по достоинству оцените его легкую и беспрепятственную очистку от любых загрязнений. Касание по соответствующей кнопке мгновенно заблокирует доступ к возможному функционалу кухонной ассистентки.
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