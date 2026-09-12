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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная

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Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 1
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 2
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 3
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 4
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 5
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 6
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 7
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 8
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 9
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 10
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 11
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 12
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 13
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 14
Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 8
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 9
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 10
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 11
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 12
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 13
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 14
  • Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678077
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56 х 49-50 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x45x522мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
8.5

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная

Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKE611BA1R черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56 х 49-50 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x45x522мм
Страна производитель
Германия
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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