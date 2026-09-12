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Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см

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Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 3
Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 4
Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 4
  • Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691901
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
43.5x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
58х53х17
Вес, кг.
9

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см

Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Металлические поворотные регуляторы Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Компактные габариты При сочетании компактных габаритов с высокой функциональностью, приборы шириной 45 сантиметров чаще пользуются популярностью в небольших кухнях или в кухнях, где бытовые приборы не должны занимать значительное количество пространства. Стеклянная поверхность Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 4825 CTW, 45 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
43.5x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45x4.6x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газ-контроль Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Металлические поворотные регуляторы Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Компактные габариты При сочетании компактных габаритов с высокой функциональностью, приборы шириной 45 сантиметров чаще пользуются популярностью в небольших кухнях или в кухнях, где бытовые приборы не должны занимать значительное количество пространства. Стеклянная поверхность Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи.


Теги товара: белые
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Отзывы


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