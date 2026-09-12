Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6241FOK Black
Варочная панель Electrolux представляет собой современное и надежное решение для вашей кухни. Изготовленная из высококачественной стеклокерамики, она не только элегантно выглядит, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 6400 Вт, данная электрическая панель способна справляться с любыми кулинарными задачами. Панель оборудована четырьмя конфорками, что позволяет одновременно готовить несколько блюд, при этом каждая конфорка оснащена индикатором тепла для вашей безопасности. Сенсорное управление обеспечивает легкость и точность в настройке температуры, делая процесс приготовления еще более комфортным и интуитивно понятным. Одной из ключевых функций варочной панели является автоотключение, которое предотвращает случайные оставления панели в рабочем состоянии. Дополнительно, для обеспечения безопасности в доме функционирует блокировка панели, что особенно актуально при наличии в доме детей. Варочная панель Electrolux сочетает в себе продуманный функционал, безопасность и стильный дизайн, становясь отличным выбором для современной кухни.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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