Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
3650
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595673
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Описание товара Индукционная варочная панель Electrolux LIL61424C черная
Панель варочная индукционная ELECTROLUX LIL61424C черного цвета с сенсорной панелью управления. 9 ступеней регулировки нагрева помогут подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда. Функция Booster значительно увеличивает мощность нагрева за короткое время, что пригодится, если нужно быстро вскипятить воду или разогреть блюдо. Автоматическое определение посуды позволяет сэкономить энергопотребление за счет нагрева только той области, где находится кастрюля или сковорода. Индикатор остаточного тепла сообщает о наличии остаточного тепла после выключения конфорки. Позволяет экономно использовать остаточное тепло для завершения приготовления блюда или для поддержания блюда в теплом состоянии, а также уберечь себя от случайного прикосновения к еще не остывшей панели.
Панель варочная индукционная ELECTROLUX LIL61424C черного цвета с сенсорной панелью управления. 9 ступеней регулировки нагрева помогут подобрать подходящую температуру для приготовления практически любого блюда. Функция Booster значительно увеличивает мощность нагрева за короткое время, что пригодится, если нужно быстро вскипятить воду или разогреть блюдо. Автоматическое определение посуды позволяет сэкономить энергопотребление за счет нагрева только той области, где находится кастрюля или сковорода. Индикатор остаточного тепла сообщает о наличии остаточного тепла после выключения конфорки. Позволяет экономно использовать остаточное тепло для завершения приготовления блюда или для поддержания блюда в теплом состоянии, а также уберечь себя от случайного прикосновения к еще не остывшей панели.
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