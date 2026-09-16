Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB5E
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714138
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Характеристики
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x522 мм
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
76х61х13
Вес, кг.
12
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB5E
Панель варочная индукционная BOSCH PUE611BB5E имеет 4 конфорки различной мощности. Управление TouchControl одним прикосновением, что делает управление всеми конфорками и функциями удобным и простым. Улучшенная функция PowerBoost повышает мощность нагрева для ускорения процесса. Таймер с функцией выключения: выключает питание заданной зоны приготовления после окончания установленного времени. Имеется блокировка от детей, что защищает панель управления от случайных изменений настроек.
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Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Габаритные размеры (ШхВхГ)
592x522 мм
Страна производитель
Испания
Панель варочная индукционная BOSCH PUE611BB5E имеет 4 конфорки различной мощности. Управление TouchControl одним прикосновением, что делает управление всеми конфорками и функциями удобным и простым. Улучшенная функция PowerBoost повышает мощность нагрева для ускорения процесса. Таймер с функцией выключения: выключает питание заданной зоны приготовления после окончания установленного времени. Имеется блокировка от детей, что защищает панель управления от случайных изменений настроек.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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