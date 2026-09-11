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Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595628
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Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKN651FP2E черная
Электрическая варочная поверхность Bosch PKN651FP2E выполнена из стеклокерамики и содержит скошенные углы рамки. Это обеспечивает бережную эксплуатацию устройства. Панель общей мощностью 8.3 кВт содержит четыре варочных зоны с возможностью регулировки мощности каждой из них. Предусмотрено 17 ступеней мощности, для выбора которых достаточно одного касания. На стекле отпечатаны индикаторы панели управления. Особенность Bosch PKN651FP2E в наличии зоны расширения, что позволяет устанавливать на поверхность широкую посуду, такую, как жаровни. Функция «PowerBoost» позволяет добавить энергию конфорке, чтобы ускорить процесс готовки. Эта функция будет актуальна, когда необходимо быстро вскипятить воду. Благодаря функции «ReStart» устройство сохраняет предыдущие настройки, если прибор был случайно отключен. При включении в течение 4 секунд панели все настройки восстанавливаются. Для удобства готовки также предусмотрен таймер с выключением. Достаточно задать время приготовления, и таймер отключит конфорку по истечении времени. Безопасная эксплуатация обусловлена использованием специальной функции «Блокировка от детей».
Электрическая варочная поверхность Bosch PKN651FP2E выполнена из стеклокерамики и содержит скошенные углы рамки. Это обеспечивает бережную эксплуатацию устройства. Панель общей мощностью 8.3 кВт содержит четыре варочных зоны с возможностью регулировки мощности каждой из них. Предусмотрено 17 ступеней мощности, для выбора которых достаточно одного касания. На стекле отпечатаны индикаторы панели управления. Особенность Bosch PKN651FP2E в наличии зоны расширения, что позволяет устанавливать на поверхность широкую посуду, такую, как жаровни. Функция «PowerBoost» позволяет добавить энергию конфорке, чтобы ускорить процесс готовки. Эта функция будет актуальна, когда необходимо быстро вскипятить воду. Благодаря функции «ReStart» устройство сохраняет предыдущие настройки, если прибор был случайно отключен. При включении в течение 4 секунд панели все настройки восстанавливаются. Для удобства готовки также предусмотрен таймер с выключением. Достаточно задать время приготовления, и таймер отключит конфорку по истечении времени. Безопасная эксплуатация обусловлена использованием специальной функции «Блокировка от детей».
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