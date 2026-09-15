Описание товара Электрическая варочная панель Korting HK 60003 B

Вам достаточно одного прикосновения для включения зон нагрева, выбора уровня мощности или зоны нагрева. Ошибка при включении абсолютно невозможна благодаря световой индикации и продуманному расположению сенсорных кнопок. HiLight. Зоны нагрева Korting оборудованы современными нагревательными элементами HiLight. В этих конфорках в качестве нагревательного элемента применяется уложенная змейкой лента из высокоомного сплава, конфорка достигает установленной рабочей температуры буквально за считанные секунды, позволяет плавно регулировать мощность, излучаемое тепло очень равномерно распределяется по всей рабочей зоне. Таймер. Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Электронный таймер позволяет устанавливать акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления. Установите временной отрезок для приготовления блюда и занимайтесь своими делами, в нужное время таймер сам выключит зону нагрева или оповестит Вас об окончании временного промежутка. Автоматическое отключение. Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель в случае, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления. Индикация остаточного тепла. Световой индикатор в варочных поверхностях Korting горит, пока температура соответствующего нагревательного поля не понизится до 60°С. Это можно также использовать для подогрева блюд при уже выключенной варочной панели, что позволяет экономить электроэнергию, а так же сообщит когда можно приступать к очистки поверхности. Функция «Защита детей». Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подрастающими поварятами.