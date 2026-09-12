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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688914
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x57 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.6х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х65х11
Вес, кг.
7.2

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605

Варочная поверхность Kuppersberg ICI 605 - это современное и функциональное решение для вашей кухни.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x57 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.6х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная поверхность Kuppersberg ICI 605 - это современное и функциональное решение для вашей кухни.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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