Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x57 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.6х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х65х11
Вес, кг.
7.2
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 605
Варочная поверхность Kuppersberg ICI 605 - это современное и функциональное решение для вашей кухни.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
48x57 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.6х52 см
Страна производитель
Китай
Варочная поверхность Kuppersberg ICI 605 - это современное и функциональное решение для вашей кухни.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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