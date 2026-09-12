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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W

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Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 4
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 5
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 6
Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 4
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 5
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 6
  • Встраиваемая газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689004
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
57х39х17
Вес, кг.
9.2

Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W

Модель Куперсберг FG 33 W входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — белый. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Kuppersberg FG 33 W




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Модель Куперсберг FG 33 W входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — белый. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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