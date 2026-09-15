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Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN

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Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 1
Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 2
Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 3
Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
13 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x9.3x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
65х58х14
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Korting стандартные, нет дополнительных особенностей. Модель Кертинг HGG 6420 CN входит в дизайн-линейку: Газ на стекле. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x9.3x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Korting стандартные, нет дополнительных особенностей. Модель Кертинг HGG 6420 CN входит в дизайн-линейку: Газ на стекле. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HGG 6420 CN – стоимость товара 13970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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