Электрическая варочная панель Electrolux EHF6240XXK Black
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
57,6х3,8х51,6 см
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
68х60х12
Вес, кг.
8.7
Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6240XXK Black
Панель варочная электрическая ELECTROLUX EHF6240XXK выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. Сенсорное управление настройками дает вам полный контроль над процессом приготовления. Благодаря функции блокировки ваши настройки останутся неизменными даже при случайном прикосновении к панели.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
57,6х3,8х51,6 см
Страна производитель
Румыния
Панель варочная электрическая ELECTROLUX EHF6240XXK выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. Сенсорное управление настройками дает вам полный контроль над процессом приготовления. Благодаря функции блокировки ваши настройки останутся неизменными даже при случайном прикосновении к панели.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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