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Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная

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Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 1
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 2
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 3
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 4
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 5
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 6
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 7
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 8
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 9
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 10
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 11
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 12
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 13
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 14
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 15
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 16
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 17
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 18
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 19
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 20
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 21
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 22
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 23
Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 11
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 12
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 13
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 14
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 15
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 16
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 17
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 18
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 19
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 20
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 21
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 22
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 23
  • Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583745
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Характеристики

Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
66х15х45 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х30
Вес, кг.
9

Описание товара Индукционная варочная панель Krona REMO 60 BL черная

Четырехконфорочная варочная панель с индукционным нагревом — один из самых распространенных вариантов для установки на современной кухне. Такая техника удобна в управлении, достаточно экономична и универсальна. Модель Krona отвечает всем современным требованиям и подходит практически любому интерьеру — за счет классического черного дизайна без рамки. Варочная панель имеет конфорки двух размеров и уровней мощности — выбирайте для каждого блюда оптимальную. Вы можете установить на любую из них таймер до 99 минут, который сработает в конце приготовления и подаст прибору сигнал отключения. Благодаря этому не нужно пристально следить за блюдом, если оно долго томится по рецепту. Модель защищена от перегрева и перелива — специальные датчики сообщают о повышении температуры, и прибор выключается. Также вы можете заблокировать панель управления от детей. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

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Характеристики
Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
66х15х45 см
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехконфорочная варочная панель с индукционным нагревом — один из самых распространенных вариантов для установки на современной кухне. Такая техника удобна в управлении, достаточно экономична и универсальна. Модель Krona отвечает всем современным требованиям и подходит практически любому интерьеру — за счет классического черного дизайна без рамки. Варочная панель имеет конфорки двух размеров и уровней мощности — выбирайте для каждого блюда оптимальную. Вы можете установить на любую из них таймер до 99 минут, который сработает в конце приготовления и подаст прибору сигнал отключения. Благодаря этому не нужно пристально следить за блюдом, если оно долго томится по рецепту. Модель защищена от перегрева и перелива — специальные датчики сообщают о повышении температуры, и прибор выключается. Также вы можете заблокировать панель управления от детей. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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