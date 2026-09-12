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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7.2 кВт
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688912
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Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606
Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606 выполнена в классической расцветке и характеризуется расширенными функциональными возможностями, поэтому станет надежной помощницей в приготовлении различных блюд. Данная модель оснащена 4-мя конфорками, расположенными на панели из стеклокерамики. Функция Booster обеспечивает ускоренный нагрев. С помощью функции блокировки можно обезопасить панель от случайного изменения настроек. Таймер с автоотключением позволяет устанавливать определенное время работы. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели простыми касаниями. Для безопасности в эксплуатации Kuppersberg ICS 606 имеются индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.
Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606 выполнена в классической расцветке и характеризуется расширенными функциональными возможностями, поэтому станет надежной помощницей в приготовлении различных блюд. Данная модель оснащена 4-мя конфорками, расположенными на панели из стеклокерамики. Функция Booster обеспечивает ускоренный нагрев. С помощью функции блокировки можно обезопасить панель от случайного изменения настроек. Таймер с автоотключением позволяет устанавливать определенное время работы. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели простыми касаниями. Для безопасности в эксплуатации Kuppersberg ICS 606 имеются индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.
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