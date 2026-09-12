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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 11
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7.2 кВт
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 11
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688912
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7.2 кВт
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х58х11
Вес, кг.
8

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606

Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606 выполнена в классической расцветке и характеризуется расширенными функциональными возможностями, поэтому станет надежной помощницей в приготовлении различных блюд. Данная модель оснащена 4-мя конфорками, расположенными на панели из стеклокерамики. Функция Booster обеспечивает ускоренный нагрев. С помощью функции блокировки можно обезопасить панель от случайного изменения настроек. Таймер с автоотключением позволяет устанавливать определенное время работы. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели простыми касаниями. Для безопасности в эксплуатации Kuppersberg ICS 606 имеются индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 606




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип
индукционная
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7.2 кВт
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICS 606 выполнена в классической расцветке и характеризуется расширенными функциональными возможностями, поэтому станет надежной помощницей в приготовлении различных блюд. Данная модель оснащена 4-мя конфорками, расположенными на панели из стеклокерамики. Функция Booster обеспечивает ускоренный нагрев. С помощью функции блокировки можно обезопасить панель от случайного изменения настроек. Таймер с автоотключением позволяет устанавливать определенное время работы. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели простыми касаниями. Для безопасности в эксплуатации Kuppersberg ICS 606 имеются индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.


Теги товара: сенсорные
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