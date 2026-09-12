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Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная

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Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 1
Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 2
Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 3
Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 4
Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 5
Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 1
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 2
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 3
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 4
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 5
  • Варочная поверхность Bosch PKE645CA2E Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678080
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная

Варочная панель Bosch PKE645CA2E оснащена специальным индикатором, который показывает нагрета панель или нет. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей, все уровни мощности удобно расположены рядом. Поверхность модели состоит из стеклокерамики, а по бокам имеется металлическая рамка.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKE645CA2E черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Описание
Варочная панель Bosch PKE645CA2E оснащена специальным индикатором, который показывает нагрета панель или нет. Управление осуществляется с помощью поворотных переключателей, все уровни мощности удобно расположены рядом. Поверхность модели состоит из стеклокерамики, а по бокам имеется металлическая рамка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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