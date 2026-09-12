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Электрическая варочная панель Midea MCH64303F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Midea MCH64303F

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Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 1
Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 2
Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 3
Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 4
Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 1
  • Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 2
  • Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 3
  • Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 4
  • Электрическая варочная панель Midea MCH64303F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693507
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5.1x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х65х12
Вес, кг.
6

Описание товара Электрическая варочная панель Midea MCH64303F

Создать комфортное рабочее пространство в кухне, сэкономив при этом полезную площадь, поможет варочная панель электрическая Midea. Модели нашего бренда отличаются стильным дизайном, удобством использования и функциональностью. Приобретая продукцию компании, вы получаете высокотехнологичное кухонное оборудование, соответствующее требованиям европейского качества.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Midea MCH64303F




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x5.1x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Создать комфортное рабочее пространство в кухне, сэкономив при этом полезную площадь, поможет варочная панель электрическая Midea. Модели нашего бренда отличаются стильным дизайном, удобством использования и функциональностью. Приобретая продукцию компании, вы получаете высокотехнологичное кухонное оборудование, соответствующее требованиям европейского качества.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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