Индукционная варочная панель Midea MIH64103
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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x6.2x52 см
Размеры в упаковке, см
66х58х12
Вес, кг.
9.35
Описание товара Индукционная варочная панель Midea MIH64103
Индукционная варочная панель Midea MIH64103 поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x6.2x52 см
Индукционная варочная панель Midea MIH64103 поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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