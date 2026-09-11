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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 27
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 28
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 29
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 30
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 31
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 32
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
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  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 27
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 28
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 29
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 30
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 31
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 32
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595855
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая

Mожет работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте. Подача газа и электроподжиг конфорок осуществляется с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек белого цвета. Обновленный дизайн чугунных решеток в виде крестообразного соединения над конфорками позволяет готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки. Включение варочной панели осуществляется с помощью электроподжига. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.63CW/G белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Mожет работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте. Подача газа и электроподжиг конфорок осуществляется с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек белого цвета. Обновленный дизайн чугунных решеток в виде крестообразного соединения над конфорками позволяет готовить в посуде разного диаметра, не используя специальные подставки. Включение варочной панели осуществляется с помощью электроподжига. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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