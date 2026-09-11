Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.292-WH белая
Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.292-WH – элегантная белая плита с двумя удобными конфорками и независимым типом монтажа. Подключение к электросети на 220/230 В осуществляется при помощи 3-жильного кабеля с мощностью 3.8 кВт. Стеклокерамическая поверхность легко поддается очистке, радует простотой обслуживания и привлекательным внешним видом. Оборудование MAUNFELD EVI.292-WH дополнено такими полезными функциями, как автоматика закипания и индикация остаточного после готовки тепла. Две конфорки на 18 см оснащены 9-ю уровнями мощности, а также дополнены системой распознавания небольшой посуды даже при диаметре дна всего 11 см. Плита дополнена удобным сенсорным управлением, таймером и защитной блокировкой поверхности от детей.
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