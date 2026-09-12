Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKE645FP2E черная

Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Модель Бош PKE645FP2E входит в дизайн-линейку: Serie | 4. Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети