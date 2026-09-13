Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
12100
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716887
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Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUE611BB6E черная
Электрическая варочная поверхность Bosch Serie 6 PUE611BB6E независимого типа состоит из 4 индукционных конфорок, установленных на поверхность из черной стеклокерамики. Модель обладает собственной автоматикой закипания и индикатором остаточного тепла. Размеры конфорок варьируются от 14.5 до 21 см в диаметре. Bosch Serie 6 PUE611BB6E обладает сенсорным управлением. Защита от детей гарантирует безопасность применения устройства в семье, где есть маленькие непоседы. Также безопасности использования прибора способствует наличие таймера конфорок. По окончании установленного времени конфорки выключатся автоматически, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока приготовленное рагу или суп доходят до необходимой кондиции. Поверхность блокируется при помощи кнопки, а также она имеет опцию защитного отключения конфорок.
Электрическая варочная поверхность Bosch Serie 6 PUE611BB6E независимого типа состоит из 4 индукционных конфорок, установленных на поверхность из черной стеклокерамики. Модель обладает собственной автоматикой закипания и индикатором остаточного тепла. Размеры конфорок варьируются от 14.5 до 21 см в диаметре. Bosch Serie 6 PUE611BB6E обладает сенсорным управлением. Защита от детей гарантирует безопасность применения устройства в семье, где есть маленькие непоседы. Также безопасности использования прибора способствует наличие таймера конфорок. По окончании установленного времени конфорки выключатся автоматически, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока приготовленное рагу или суп доходят до необходимой кондиции. Поверхность блокируется при помощи кнопки, а также она имеет опцию защитного отключения конфорок.
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