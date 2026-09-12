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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688930
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х52х4.50 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
12.3

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402

Электрическая, индукционные, 3, стеклокерамика, сенсорное управление, защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, ширина встраивания 42.5 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 402




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
4600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х52х4.50 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая, индукционные, 3, стеклокерамика, сенсорное управление, защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, ширина встраивания 42.5 см.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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