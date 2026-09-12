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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 7
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 8
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 9
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 10
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 11
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 12
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 7
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 8
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 9
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 10
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 11
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 12
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688937
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х11х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
9.7

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F

Электрическая независимая варочная поверхность Kuppersberg ECS 639 F воплощает современные технологии и элегантный дизайн, органично дополняя кухонное пространство. Эта черная стеклокерамическая панель с металлической рамкой Facet выделяется стильным исполнением и высокой функциональностью, предлагая пользователям интуитивное управление и расширенные возможности для приготовления разнообразных блюд. Технология нагрева и конфорки Оснащена четырьмя конфорками Hi-Light с ускоренным нагревом, среди которых выделяется уникальная трехконтурная зона (0,7/1,5/2,3 кВт) для посуды разного диаметра и овальная конфорка (2,0/1,1 кВт), предназначенная для утятницы. Мощность задней правой зоны достигает 2,3 кВт, обеспечивая интенсивное кипячение, а передняя левая конфорка адаптируется под мелкую посуду, экономя энергию. Диаметры зон нагрева варьируются от 12 см до 27 см, покрывая все типы кухонной утвари. Удобство управления Настройки выбираются с помощью сенсорного слайдера, позволяющего плавно регулировать мощность одним движением пальца вместо многократных нажатий. На передней панели расположены пять цифровых дисплеев, отображающих параметры работы, таймер с функцией звукового отключения и индикаторы остаточного тепла для каждой зоны. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль температуры — от медленного томления до быстрого кипячения. Функции для безопасности и комфорта Модель оснащена блокировкой панели от детей, автоматическим отключением через 4 часа бездействия и защитой от перегрева. Функция Stop&Go приостанавливает работу для добавления ингредиентов, а автоматика закипания снижает мощность после достижения кипения, предотвращая выплескивание жидкости. Поддержание тепла позволяет сохранять температуру готовых блюд без пережаривания и переваривания. Практичность и надежность Поверхность из стеклокерамики Kanger устойчива к ударам и перепадам температур, а индикаторы остаточного тепла сигнализируют о необходимости осторожности при уборке. Габариты для встраивания (56?49 см) соответствуют стандартным кухонным столешницам, а высота 5,1 см обеспечивает эргономичный монтаж.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х11х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая независимая варочная поверхность Kuppersberg ECS 639 F воплощает современные технологии и элегантный дизайн, органично дополняя кухонное пространство. Эта черная стеклокерамическая панель с металлической рамкой Facet выделяется стильным исполнением и высокой функциональностью, предлагая пользователям интуитивное управление и расширенные возможности для приготовления разнообразных блюд. Технология нагрева и конфорки Оснащена четырьмя конфорками Hi-Light с ускоренным нагревом, среди которых выделяется уникальная трехконтурная зона (0,7/1,5/2,3 кВт) для посуды разного диаметра и овальная конфорка (2,0/1,1 кВт), предназначенная для утятницы. Мощность задней правой зоны достигает 2,3 кВт, обеспечивая интенсивное кипячение, а передняя левая конфорка адаптируется под мелкую посуду, экономя энергию. Диаметры зон нагрева варьируются от 12 см до 27 см, покрывая все типы кухонной утвари. Удобство управления Настройки выбираются с помощью сенсорного слайдера, позволяющего плавно регулировать мощность одним движением пальца вместо многократных нажатий. На передней панели расположены пять цифровых дисплеев, отображающих параметры работы, таймер с функцией звукового отключения и индикаторы остаточного тепла для каждой зоны. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль температуры — от медленного томления до быстрого кипячения. Функции для безопасности и комфорта Модель оснащена блокировкой панели от детей, автоматическим отключением через 4 часа бездействия и защитой от перегрева. Функция Stop&Go приостанавливает работу для добавления ингредиентов, а автоматика закипания снижает мощность после достижения кипения, предотвращая выплескивание жидкости. Поддержание тепла позволяет сохранять температуру готовых блюд без пережаривания и переваривания. Практичность и надежность Поверхность из стеклокерамики Kanger устойчива к ударам и перепадам температур, а индикаторы остаточного тепла сигнализируют о необходимости осторожности при уборке. Габариты для встраивания (56?49 см) соответствуют стандартным кухонным столешницам, а высота 5,1 см обеспечивает эргономичный монтаж.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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