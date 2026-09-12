Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 639 F
Электрическая независимая варочная поверхность Kuppersberg ECS 639 F воплощает современные технологии и элегантный дизайн, органично дополняя кухонное пространство. Эта черная стеклокерамическая панель с металлической рамкой Facet выделяется стильным исполнением и высокой функциональностью, предлагая пользователям интуитивное управление и расширенные возможности для приготовления разнообразных блюд. Технология нагрева и конфорки Оснащена четырьмя конфорками Hi-Light с ускоренным нагревом, среди которых выделяется уникальная трехконтурная зона (0,7/1,5/2,3 кВт) для посуды разного диаметра и овальная конфорка (2,0/1,1 кВт), предназначенная для утятницы. Мощность задней правой зоны достигает 2,3 кВт, обеспечивая интенсивное кипячение, а передняя левая конфорка адаптируется под мелкую посуду, экономя энергию. Диаметры зон нагрева варьируются от 12 см до 27 см, покрывая все типы кухонной утвари. Удобство управления Настройки выбираются с помощью сенсорного слайдера, позволяющего плавно регулировать мощность одним движением пальца вместо многократных нажатий. На передней панели расположены пять цифровых дисплеев, отображающих параметры работы, таймер с функцией звукового отключения и индикаторы остаточного тепла для каждой зоны. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль температуры — от медленного томления до быстрого кипячения. Функции для безопасности и комфорта Модель оснащена блокировкой панели от детей, автоматическим отключением через 4 часа бездействия и защитой от перегрева. Функция Stop&Go приостанавливает работу для добавления ингредиентов, а автоматика закипания снижает мощность после достижения кипения, предотвращая выплескивание жидкости. Поддержание тепла позволяет сохранять температуру готовых блюд без пережаривания и переваривания. Практичность и надежность Поверхность из стеклокерамики Kanger устойчива к ударам и перепадам температур, а индикаторы остаточного тепла сигнализируют о необходимости осторожности при уборке. Габариты для встраивания (56?49 см) соответствуют стандартным кухонным столешницам, а высота 5,1 см обеспечивает эргономичный монтаж.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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