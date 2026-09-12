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Индукционная варочная панель Midea MIH37103F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Midea MIH37103F

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Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 1
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 2
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 3
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 4
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 5
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 1
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 2
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 3
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 4
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 5
  • Индукционная варочная панель Midea MIH37103F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693493
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5.6x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х15
Вес, кг.
15

Описание товара Индукционная варочная панель Midea MIH37103F

Индукционная варочная панель Midea MIH37103F поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Midea MIH37103F




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26.8x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5.6x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная панель Midea MIH37103F поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Функция Booster станет незаменимой помощницей, когда возникла необходимость мгновенно вскипятить необходимый объем воды. В данной модели предусмотрен таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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