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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 27
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 28
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 27
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 28
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595850
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая

Панель может работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте. Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт. Регулирование подачи газа и электроподжиг конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек. Восьмиугольные чугунные подставки – это запатентованное изобретение MAUNFELD, прочные и долговечные. Сами конфорки спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CW/G белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Страна производитель
Турция
Описание
Панель может работать от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), для этого достаточно поставить специальные жиклеры французской фирмы SOURDILLON, находящиеся в комплекте. Четыре стандартные конфорки мощностью 1000 Вт, 1700 Вт, 1700 Вт и 2600 Вт. Регулирование подачи газа и электроподжиг конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов - полнотелых цельнометаллических ручек. Восьмиугольные чугунные подставки – это запатентованное изобретение MAUNFELD, прочные и долговечные. Сами конфорки спроектированы таким образом, что огонь не перегревает ни чугунные решетки, ни ручки управления. Система газ-контроля надежно защищает бытовой прибор от утечек газа при неожиданном затухании конфорки.


Теги товара: белые
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Отзывы


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