Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 980 руб.
В наличии
Код товара: 595685
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.8x49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x55.8x51.5 см
Страна производитель
Беларусь
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности эмалированная сталь, управление: поворотные переключатели, особенности: газ-контроль, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, ширина встраивания 55.8 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К2 черная матовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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