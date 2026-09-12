Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 624
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель KUPPERSBERG ECS 624 — это идеальное решение для современных кухонь, где важна не только функциональность, но и стиль. С её стеклокерамической поверхностью вы получите не только высокую прочность, но и легкость в уходе. ? Удобное сенсорное управление позволяет легко регулировать мощность конфорок, а наличие таймера поможет вам точно контролировать время приготовления блюд. Вы сможете сосредоточиться на кулинарных шедеврах, не беспокоясь о времени. ? Эта модель оснащена четырьмя конфорками HiLight, которые обеспечивают быстрый нагрев и равномерное распределение тепла. Двухуровневая конфорка и овальная/прямоугольная конфорка добавляют универсальности, позволяя готовить с комфортом. ? Безопасность — важный аспект, и KUPPERSBERG ECS 624 предлагает блокировку от детей, что делает её отличным выбором для семей с маленькими детьми. Индикатор остаточного тепла также поможет избежать случайных ожогов. ?? Не забывайте, что независимая установка позволяет интегрировать панель в любую кухонную мебель, а её компактные размеры делают её идеальной для небольших пространств. ? С этой варочной панелью вы сможете легко и быстро готовить любимые блюда, наслаждаясь каждым моментом на кухне!
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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