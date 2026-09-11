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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная

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Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 1
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 2
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 3
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 4
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 5
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 6
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 7
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 8
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 9
Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 1
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 2
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 3
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 4
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 5
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 6
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 7
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 8
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 9
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE774SMTBK черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595729
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная

Стильная электрическая встраиваемая варочная панель шириной 77 см выполнена из ударопрочной стеклокерамики черного цвета. Благодаря идеальной гладкости и высокой износостойкости она легко очищается. Hi-Light конфорки, установленные в этой модели, очень быстро нагреваются. Предусмотрены следующие конфорки: одна с мощностью 1200 Вт (d=165 мм), одна с мощностью 1800 Вт (d=200 мм), одна с мощностью 800/1500/2300 Вт (d=230 мм) и одна с мощностью 1000/2000 Вт (d=270 мм). Функция Stop &amp; Go создана для того, чтобы вы могли в любой момент поставить нагрев конфорки на паузу, а затем так же просто возобновить ее работу. Благодаря функции «Поддержание тепла» вы сможете сохранить обед или ужин горячими к приходу гостей.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Описание
Стильная электрическая встраиваемая варочная панель шириной 77 см выполнена из ударопрочной стеклокерамики черного цвета. Благодаря идеальной гладкости и высокой износостойкости она легко очищается. Hi-Light конфорки, установленные в этой модели, очень быстро нагреваются. Предусмотрены следующие конфорки: одна с мощностью 1200 Вт (d=165 мм), одна с мощностью 1800 Вт (d=200 мм), одна с мощностью 800/1500/2300 Вт (d=230 мм) и одна с мощностью 1000/2000 Вт (d=270 мм). Функция Stop &amp; Go создана для того, чтобы вы могли в любой момент поставить нагрев конфорки на паузу, а затем так же просто возобновить ее работу. Благодаря функции «Поддержание тепла» вы сможете сохранить обед или ужин горячими к приходу гостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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