Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE774SMTBK черная
Стильная электрическая встраиваемая варочная панель шириной 77 см выполнена из ударопрочной стеклокерамики черного цвета. Благодаря идеальной гладкости и высокой износостойкости она легко очищается. Hi-Light конфорки, установленные в этой модели, очень быстро нагреваются. Предусмотрены следующие конфорки: одна с мощностью 1200 Вт (d=165 мм), одна с мощностью 1800 Вт (d=200 мм), одна с мощностью 800/1500/2300 Вт (d=230 мм) и одна с мощностью 1000/2000 Вт (d=270 мм). Функция Stop & Go создана для того, чтобы вы могли в любой момент поставить нагрев конфорки на паузу, а затем так же просто возобновить ее работу. Благодаря функции «Поддержание тепла» вы сможете сохранить обед или ужин горячими к приходу гостей.
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