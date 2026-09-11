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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 27
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 28
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 29
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
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  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 27
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 28
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 29
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595849
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная

Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G состоит из 4 конфорок, расположенных на панели из закаленного стекла. Устройство принадлежит независимому типу установки и размещается даже на небольшой кухне. Посуда устанавливается на чугунные решетки. Модель позволяет готовить одновременно несколько блюд на разноразмерных горелках SABAF. Все они оснащены опцией газ-контроля, которая прекратит к ним подачу топлива сразу, как только сквозняк задует огонь. Имеются конфорки типа «Двойная корона» и «Тройная корона», позволяющие готовить в посуде нестандартных размеров на 9 уровнях мощности, от томления до самого активного кипения. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G управляется при помощи электроподжига и поворотных механизмов.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G состоит из 4 конфорок, расположенных на панели из закаленного стекла. Устройство принадлежит независимому типу установки и размещается даже на небольшой кухне. Посуда устанавливается на чугунные решетки. Модель позволяет готовить одновременно несколько блюд на разноразмерных горелках SABAF. Все они оснащены опцией газ-контроля, которая прекратит к ним подачу топлива сразу, как только сквозняк задует огонь. Имеются конфорки типа «Двойная корона» и «Тройная корона», позволяющие готовить в посуде нестандартных размеров на 9 уровнях мощности, от томления до самого активного кипения. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G управляется при помощи электроподжига и поворотных механизмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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