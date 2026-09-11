Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.2CB/G черная
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G состоит из 4 конфорок, расположенных на панели из закаленного стекла. Устройство принадлежит независимому типу установки и размещается даже на небольшой кухне. Посуда устанавливается на чугунные решетки. Модель позволяет готовить одновременно несколько блюд на разноразмерных горелках SABAF. Все они оснащены опцией газ-контроля, которая прекратит к ним подачу топлива сразу, как только сквозняк задует огонь. Имеются конфорки типа «Двойная корона» и «Тройная корона», позволяющие готовить в посуде нестандартных размеров на 9 уровнях мощности, от томления до самого активного кипения. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.2CB/G управляется при помощи электроподжига и поворотных механизмов.
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