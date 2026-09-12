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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302

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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 1
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 2
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 3
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 4
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 5
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 6
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 7
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 8
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 9
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 10
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 11
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 12
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 1
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 2
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 3
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 4
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 5
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 6
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 7
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 8
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 9
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 10
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 11
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 12
  • Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688941
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Размеры в упаковке, см
54х36х12
Вес, кг.
6.5

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302

Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICO 302 5874 предназначена для приготовления пищи. Легко моется, поэтому не требует сложного ухода. Современный дизайн изделия впишется в любой интерьер. Поверхность быстро устанавливается, что экономит время и силы.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICO 302




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29х5х52 см
Описание
Индукционная варочная поверхность Kuppersberg ICO 302 5874 предназначена для приготовления пищи. Легко моется, поэтому не требует сложного ухода. Современный дизайн изделия впишется в любой интерьер. Поверхность быстро устанавливается, что экономит время и силы.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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