Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100
Варочная панель Gefest – это сочетание функциональности и стиля, идеально подходящая для любой современной кухни. Изготовленная из эмалированной стали, она не только обеспечивает долговечность и простоту в уходе, но и придаёт устройству элегантный вид. Эта газовая панель с тремя конфорками оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Классический белый цвет позволит гармонично вписать панель в любой кухонный интерьер, добавляя свет и чистоту в обстановку. Суммарная мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое и равномерное приготовление блюд, удовлетворяя все необходимые потребности в кулинарных экспериментах. Варочная панель Gefest, произведённая в Беларуси, является синонимом надежности, качества и современных технологий. С этим устройством каждая кулинарная идея станет реальностью, обеспечивая высокий уровень комфорта и удовлетворения от процесса приготовления пищи.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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