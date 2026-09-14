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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730005
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
406x486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450x530x95 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
10.6

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100

Варочная панель Gefest – это сочетание функциональности и стиля, идеально подходящая для любой современной кухни. Изготовленная из эмалированной стали, она не только обеспечивает долговечность и простоту в уходе, но и придаёт устройству элегантный вид. Эта газовая панель с тремя конфорками оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Классический белый цвет позволит гармонично вписать панель в любой кухонный интерьер, добавляя свет и чистоту в обстановку. Суммарная мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое и равномерное приготовление блюд, удовлетворяя все необходимые потребности в кулинарных экспериментах. Варочная панель Gefest, произведённая в Беларуси, является синонимом надежности, качества и современных технологий. С этим устройством каждая кулинарная идея станет реальностью, обеспечивая высокий уровень комфорта и удовлетворения от процесса приготовления пищи.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1100




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
406x486 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
450x530x95 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель Gefest – это сочетание функциональности и стиля, идеально подходящая для любой современной кухни. Изготовленная из эмалированной стали, она не только обеспечивает долговечность и простоту в уходе, но и придаёт устройству элегантный вид. Эта газовая панель с тремя конфорками оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Классический белый цвет позволит гармонично вписать панель в любой кухонный интерьер, добавляя свет и чистоту в обстановку. Суммарная мощность в 6000 Вт гарантирует быстрое и равномерное приготовление блюд, удовлетворяя все необходимые потребности в кулинарных экспериментах. Варочная панель Gefest, произведённая в Беларуси, является синонимом надежности, качества и современных технологий. С этим устройством каждая кулинарная идея станет реальностью, обеспечивая высокий уровень комфорта и удовлетворения от процесса приготовления пищи.


Теги товара: белые
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Отзывы


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