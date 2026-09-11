Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная
Варочная панель Maunfeld – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Модель выполнена в элегантном черном цвете, что позволит ей гармонично вписаться в современный интерьер. Панель оснащена тремя газовыми конфорками, которые обеспечат удобство и гибкость готовки различных блюд. Тип управления – механическое, что делает выполнение настроек простым и интуитивно понятным. Надежные и долговечные элементы управления позволяют легко изменять уровень подачи газа, обеспечивая необходимую мощность для каждой конфорки. Важно отметить, что данная модель не оснащена функцией автоотключения, что требует от владельца внимательности при использовании. Однако это нисколько не уменьшает ее достоинства как надежного и качественного устройства для приготовления пищи. Варочная панель Maunfeld – идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с современным дизайном.
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Теги товара: газовые
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Теги товара: газовые
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