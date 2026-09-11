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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595833
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
41 x 48 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная

Варочная панель Maunfeld – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Модель выполнена в элегантном черном цвете, что позволит ей гармонично вписаться в современный интерьер. Панель оснащена тремя газовыми конфорками, которые обеспечат удобство и гибкость готовки различных блюд. Тип управления – механическое, что делает выполнение настроек простым и интуитивно понятным. Надежные и долговечные элементы управления позволяют легко изменять уровень подачи газа, обеспечивая необходимую мощность для каждой конфорки. Важно отметить, что данная модель не оснащена функцией автоотключения, что требует от владельца внимательности при использовании. Однако это нисколько не уменьшает ее достоинства как надежного и качественного устройства для приготовления пищи. Варочная панель Maunfeld – идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с современным дизайном.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CB/G черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип
газовая
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
41 x 48 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель Maunfeld – это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Модель выполнена в элегантном черном цвете, что позволит ей гармонично вписаться в современный интерьер. Панель оснащена тремя газовыми конфорками, которые обеспечат удобство и гибкость готовки различных блюд. Тип управления – механическое, что делает выполнение настроек простым и интуитивно понятным. Надежные и долговечные элементы управления позволяют легко изменять уровень подачи газа, обеспечивая необходимую мощность для каждой конфорки. Важно отметить, что данная модель не оснащена функцией автоотключения, что требует от владельца внимательности при использовании. Однако это нисколько не уменьшает ее достоинства как надежного и качественного устройства для приготовления пищи. Варочная панель Maunfeld – идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с современным дизайном.


Теги товара: газовые
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Отзывы


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