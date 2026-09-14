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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 7
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 8
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 9
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 10
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 7
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 8
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 9
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 10
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730014
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
558x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600 x 95 x 515 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81

Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81, представленная 4 конфорками, станет настоящей находкой для того, кто любит готовить на открытом огне. Основа модели выполнена из белой нержавеющей стали, а раздельные решетки для установки посуды – из чугуна. Для приготовления турецкого кофе имеется специальная подставка. Расширение типа «Двойная корона» позаботится о том, чтобы вы могли готовить на поверхности в крупногабаритной посуде. Для возможности долгого томления блюд предусмотрена опция «Малое пламя». Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи ручек на лицевой стороне прибора. Включается и выключается варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81 с использованием кнопки электроподжига. Работать прибор может не только от централизованного газоснабжения, но и от баллона.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Мощность
7700
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
558x490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600 x 95 x 515 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81, представленная 4 конфорками, станет настоящей находкой для того, кто любит готовить на открытом огне. Основа модели выполнена из белой нержавеющей стали, а раздельные решетки для установки посуды – из чугуна. Для приготовления турецкого кофе имеется специальная подставка. Расширение типа «Двойная корона» позаботится о том, чтобы вы могли готовить на поверхности в крупногабаритной посуде. Для возможности долгого томления блюд предусмотрена опция «Малое пламя». Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи ручек на лицевой стороне прибора. Включается и выключается варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81 с использованием кнопки электроподжига. Работать прибор может не только от централизованного газоснабжения, но и от баллона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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