Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1214-01 К81
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81, представленная 4 конфорками, станет настоящей находкой для того, кто любит готовить на открытом огне. Основа модели выполнена из белой нержавеющей стали, а раздельные решетки для установки посуды – из чугуна. Для приготовления турецкого кофе имеется специальная подставка. Расширение типа «Двойная корона» позаботится о том, чтобы вы могли готовить на поверхности в крупногабаритной посуде. Для возможности долгого томления блюд предусмотрена опция «Малое пламя». Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи ручек на лицевой стороне прибора. Включается и выключается варочная поверхность Gefest ПВГ 1214-01 К81 с использованием кнопки электроподжига. Работать прибор может не только от централизованного газоснабжения, но и от баллона.
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