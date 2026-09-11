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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595840
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
49.5x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x49.5x52 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная

Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG обладает круглой формой и станет стильной техникой на кухне. Верхняя панель из закаленного стекла черного цвета одновременно сочетает привлекательный вид, легкость очистки от загрязнений и стойкость к неблагоприятным воздействиям. Данная модель оснащена 3-мя конфорками. С помощью поворотных переключателей можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Встроенный в переключатели электроподжиг конфорок способствует более удобной повседневной эксплуатации, исключая необходимость в дополнительных средствах розжига. Для повышения безопасности реализована система газ-контроля. Варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG способна работать от магистрального газа или газа в баллоне.



Теги товара: газовые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип
газовая
Материал корпуса
закаленное стекло
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
49.5x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x49.5x52 см
Страна производитель
Турция
Описание
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG обладает круглой формой и станет стильной техникой на кухне. Верхняя панель из закаленного стекла черного цвета одновременно сочетает привлекательный вид, легкость очистки от загрязнений и стойкость к неблагоприятным воздействиям. Данная модель оснащена 3-мя конфорками. С помощью поворотных переключателей можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Встроенный в переключатели электроподжиг конфорок способствует более удобной повседневной эксплуатации, исключая необходимость в дополнительных средствах розжига. Для повышения безопасности реализована система газ-контроля. Варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG способна работать от магистрального газа или газа в баллоне.


Теги товара: газовые
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Отзывы


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