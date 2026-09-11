Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.43.23CB/G черная
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG обладает круглой формой и станет стильной техникой на кухне. Верхняя панель из закаленного стекла черного цвета одновременно сочетает привлекательный вид, легкость очистки от загрязнений и стойкость к неблагоприятным воздействиям. Данная модель оснащена 3-мя конфорками. С помощью поворотных переключателей можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Встроенный в переключатели электроподжиг конфорок способствует более удобной повседневной эксплуатации, исключая необходимость в дополнительных средствах розжига. Для повышения безопасности реализована система газ-контроля. Варочная поверхность MAUNFELD EGHG.43.23CBG способна работать от магистрального газа или газа в баллоне.
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Теги товара: газовые
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Теги товара: газовые
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