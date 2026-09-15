Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 1
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 2
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 3
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 1
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 2
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 3
  • Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 220 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
19 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4x52 см
Размеры в упаковке, см
60х60х15
Вес, кг.
7

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Кертинг HG 674 CTRN входит в дизайн-линейку: Calabria. Цвет — матовый черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмалированный металл. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x4x52 см
Описание
Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Кертинг HG 674 CTRN входит в дизайн-линейку: Calabria. Цвет — матовый черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмалированный металл. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HG 674 CTRN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 19220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...