Газовая варочная панель Midea MG3260TGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693485
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
7.14
Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3260TGB
Оригинальная встраиваемая газовая варочная поверхность станет украшением любой современной кухни. Выполнена в стиле Hi-Tech и снабжена для удобства электроподжигом. Эта функция позволяет пользоваться варочной панелью без спичек или зажигалки. Решётка для установки посуды сделана из чугуна. Оснащена удобными поворотными переключателями и функцией "Газ-контроль". Не займет много места на кухне.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Бренд
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Оригинальная встраиваемая газовая варочная поверхность станет украшением любой современной кухни. Выполнена в стиле Hi-Tech и снабжена для удобства электроподжигом. Эта функция позволяет пользоваться варочной панелью без спичек или зажигалки. Решётка для установки посуды сделана из чугуна. Оснащена удобными поворотными переключателями и функцией "Газ-контроль". Не займет много места на кухне.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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