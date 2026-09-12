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Газовая варочная панель Midea MG3260TGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Midea MG3260TGB

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Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 1
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 2
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 3
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 4
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 5
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 6
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 7
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 8
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 9
Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 1
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 2
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 3
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 4
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 5
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 6
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 7
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 8
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 9
  • Газовая варочная панель Midea MG3260TGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693485
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х17
Вес, кг.
7.14

Описание товара Газовая варочная панель Midea MG3260TGB

Оригинальная встраиваемая газовая варочная поверхность станет украшением любой современной кухни. Выполнена в стиле Hi-Tech и снабжена для удобства электроподжигом. Эта функция позволяет пользоваться варочной панелью без спичек или зажигалки. Решётка для установки посуды сделана из чугуна. Оснащена удобными поворотными переключателями и функцией "Газ-контроль". Не займет много места на кухне.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Midea MG3260TGB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.2x49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30x9x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная встраиваемая газовая варочная поверхность станет украшением любой современной кухни. Выполнена в стиле Hi-Tech и снабжена для удобства электроподжигом. Эта функция позволяет пользоваться варочной панелью без спичек или зажигалки. Решётка для установки посуды сделана из чугуна. Оснащена удобными поворотными переключателями и функцией "Газ-контроль". Не займет много места на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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